Военное обозрение

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«Турция – умирающий человек». Как Николай I попал в западню Восточной войны

«Турция – умирающий человек». Как Николай I попал в западню Восточной войны

Смотр Черноморского флота в 1849 году. Худ. И. Айвазовский Восточный вопрос в 1840-е годы После усмирения египетского паши Мухаммеда Али и отмены Ункяр-Искелийского договора (Как Палмерстон обыграл Францию и Россию) русский государь Николай Павлович хотел договориться с британцами по турецкому вопросу.

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