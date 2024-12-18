Год Путина: эксперты ЭИСИ подвели итоги 2024 года

МОСКВА, 18 декабря, ФедералПресс. Эксперты ЭИСИ назвали ключевые политические тренды уходящего года. В рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований, посвященного политическим итогам 2024 года, участники обсудили ключевые события и достижения, определившие политическую повестку года.
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