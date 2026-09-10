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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хайкин пропустит минимум 4 мяча от «Баварии», считают букмекеры

«Бавария» примет «Буде-Глимт» в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Букмекеры считают, что российский вратарь норвежского клуба Никита Хайкин пропустит минимум 4 мяча в Мюнхене – на это дают коэффициент 1.

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