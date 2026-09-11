📚В Крыму проведут большой литературный конкурс Председатель Крымской республиканской организации Союза писателей России, профессор, доктор исторических наук Дмитрий Табачник сообщил, что в конкурсе могут принять участие не только писатели, но и студенты-филологи, журналисты, начинающие авторы.
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