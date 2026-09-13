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Царьград

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Джош Бэйлисс возглавил Virgin Group и сохраняет стиль Брэнсона

Джош Бэйлисс возглавил Virgin Group и сохраняет стиль Брэнсона

Джош Бэйлисс, начав карьеру в Virgin Group в 2005 году, через шесть лет возглавил конгломерат, включающий более 40 компаний.

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