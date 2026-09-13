Джош Бэйлисс возглавил Virgin Group и сохраняет стиль Брэнсона

Джош Бэйлисс, начав карьеру в Virgin Group в 2005 году, через шесть лет возглавил конгломерат, включающий более 40 компаний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АА Зачем ВСУ ударили...
- Икра по 30 тысяч:...
- Война по расписан...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым