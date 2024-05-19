House Republicans Express Concern Over Sharp Uptick On Chinese Migrants Illegally Crossing Border Authored by Darlene McCormick Sanchez via The Epoch Times (emphasis ours), Republicans on the House Homeland Security subcommittee expressed concern as the surge of illegal Chinese migrants hit an all-time high in April after the Biden administration relaxed vetting rules last year.
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