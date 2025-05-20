Американские ученые доказали, что от сладкого худеют быстрее

Речь идет о включении в свое меню любимых продуктов.Исследования, проведенные в Университете Иллинойс, показали, что включение любимых продуктов в рацион может быть эффективной стратегией для контроля веса и снижения аппетита.
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