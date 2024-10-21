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5koleso.ru

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Названы автомобили, на которые россияне тратят больше всего денег

Названы автомобили, на которые россияне тратят больше всего денег

За первые 9 месяцев года, с января по сентябрь включительно, сумма сделок по новым легковым автомобилям на российском рынке достигла 3,6 трлн рублей, что значительно превышает показатель прошлого года за тот же период (+73%, к 2,08 трлн рублей).

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