Дайджест дня: Microlino Spiaggina, 50 тысяч Ларгусов и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Пляжный электромобиль Microlino Spiaggina, представленный прошлой осенью на автосалоне в Париже, выйдет на рынок ограниченным тиражом: единственная товарная партия будет включать лишь 55 машин.