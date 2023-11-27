Выясните ваш IQ. Очень трудный тест на интеллект, пройти может только 1%: найдите бабочку

Если вы справитесь, значит, вы гений. фото: Jagran JoshДетские головоломки, шарады и ребусы способны выполнять недетскую задачу — развивать работу мозга, укреплять связи в нем, помочь выяснить, насколько велика скорость процессов в голове, а также способен ли человек мыслить нестандартно и находить решения в нетривиальных ситуациях.