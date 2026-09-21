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Царьград

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Суд Новосибирска заочно осудил экс-руководителей ПТК-30 за хищение 700 млн

Суд Новосибирска заочно осудил экс-руководителей ПТК-30 за хищение 700 млн

Железнодорожный районный суд Новосибирска заочно приговорил двух руководителей ГК ПТК-30 к 7 и 8 годам колонии общего режима за хищение у дольщиков более 700 млн рублей.

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