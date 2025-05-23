Потребительская уверенность россиян выросла в апреле

Положительная динамика индекса потребительской уверенности (ИПУ) в России может быть показателем существенном улучшения потребительских настроений населения за прошедший год, сообщает ТАСС со ссылкой на «Ромир».
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