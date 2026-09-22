Экс-начальник Росгвардии осуждён на 8 лет за взятку в 6 млн рублей

Бывший начальник вещевого управления Росгвардии Александр Бусыгин приговорён к восьми годам колонии строгого режима, штрафу в размере 6,7 миллиона рублей, лишению права занимать определённые должности сроком на четыре года и лишению воинского звания полковника за получение взятки в особо крупном размере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НН «Новая газета» об...
- Прожиточный миним...
- Россия и США сомн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым