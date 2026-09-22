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Регионы России

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Экс-начальник Росгвардии осуждён на 8 лет за взятку в 6 млн рублей

Экс-начальник Росгвардии осуждён на 8 лет за взятку в 6 млн рублей

Бывший начальник вещевого управления Росгвардии Александр Бусыгин приговорён к восьми годам колонии строгого режима, штрафу в размере 6,7 миллиона рублей, лишению права занимать определённые должности сроком на четыре года и лишению воинского звания полковника за получение взятки в особо крупном размере.

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