Тёща Петра Дранги отказалась от ремонта за счёт знаменитой дочери: как живёт мама Агаты Муцениеце

Пока актриса Агата Муцениеце обустраивает семейную жизнь с известным музыкантом Петром Дрангой и воспитывает троих детей в загородном доме стоимостью 50 миллионов рублей, её мама Нонна Николаевна категорически отказывается менять свой скромный быт.