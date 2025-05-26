Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 021 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    носатый козел💩💩💩Баку открыто подд...
  • надежда белугина
    Все всё знают. Но поступления мигрантов незаконно не прекращаются. Надо высылать таких наглецов за счёт тех ,  к т о ...Генерал опекает м...
  • Svetlana Kuzmina
    "...Это момент близости."                     Ну, понятно это садо-мазо.Зутобычина Макрон...

Симоньян заявила, что релоканты просчитались и не смогут вернуться в Россию

Симоньян заявила, что релоканты просчитались и не смогут вернуться в Россию

Бежавшие из России были уверены, что смогут добиться популярности и прибылей за рубежом и сами отрезали себе дорогу на родину.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Евстафьев
1. С каких это пор в обществе материалистов стали предъявлять претензии за материализм? Дьявол однажды сделал нас материалистами, так теперь ещё и стравливать друг с другом будет. Окстись, Маргарита!Материалисты во всех странах примерно одинаковы: - любят только себя и деньги; - где платят, там и Родина. А что сделала наша Родина для воспитания у них патриотизма? Палец о палец не ударила, но &quot;права и свободы человека&quot; (ценность №3) поставила выше &quot;патриотизма&quot; (ценность №4), а что сделала наша Родина с &quot;возлюби ближнего&quot;? Ничего. Нет такой ценности. Раз нет такой ценности, то и зря будем искать все остальные, от неё производные, которые без &quot;возлюби ближнего&quot; выглядят насмешкой в обществе господствующего материализма: - гражданственность (№5), - служение Отечеству ‎и ответственность за его судьбу (№6), - высокие нравственные идеалы (№7), - крепкую семью (№8), - созидательный труд (№9), - приоритет духовного над материальным (№10), - гуманизм (№11), - милосердие (№12), - справедливость (№13), - коллективизм (№14), - взаимопомощь и взаимоуважение (№15), - историческая память и преемственность поколений (№16), - единство народов России (№17). Примечание - Ценности - в порядке их упоминания в Указе № 809 от 9.11.2022г. 2. Думаю, что у нас не так много людей, чтобы ими разбрасываться, все блудные сыновья и дочери, заблудшие овцы, все пропащие души должны вернуться к Матери-Родине. Мать должна выслушать исповедь каждого, всех понять, многих простить, кого-то наказать. Мы тут тоже не святые сидим, но &quot;милосердие ещё стучится в наши сердца&quot;.
Ответить
8 час.
Leonid PlиGin
Уже возвращаются, сволочи!
Ответить
7 час.
наверх