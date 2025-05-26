Симоньян заявила, что релоканты просчитались и не смогут вернуться в Россию

Валерий Евстафьев

1. С каких это пор в обществе материалистов стали предъявлять претензии за материализм? Дьявол однажды сделал нас материалистами, так теперь ещё и стравливать друг с другом будет. Окстись, Маргарита!Материалисты во всех странах примерно одинаковы: - любят только себя и деньги; - где платят, там и Родина. А что сделала наша Родина для воспитания у них патриотизма? Палец о палец не ударила, но "права и свободы человека" (ценность №3) поставила выше "патриотизма" (ценность №4), а что сделала наша Родина с "возлюби ближнего"? Ничего. Нет такой ценности. Раз нет такой ценности, то и зря будем искать все остальные, от неё производные, которые без "возлюби ближнего" выглядят насмешкой в обществе господствующего материализма: - гражданственность (№5), - служение Отечеству ‎и ответственность за его судьбу (№6), - высокие нравственные идеалы (№7), - крепкую семью (№8), - созидательный труд (№9), - приоритет духовного над материальным (№10), - гуманизм (№11), - милосердие (№12), - справедливость (№13), - коллективизм (№14), - взаимопомощь и взаимоуважение (№15), - историческая память и преемственность поколений (№16), - единство народов России (№17). Примечание - Ценности - в порядке их упоминания в Указе № 809 от 9.11.2022г. 2. Думаю, что у нас не так много людей, чтобы ими разбрасываться, все блудные сыновья и дочери, заблудшие овцы, все пропащие души должны вернуться к Матери-Родине. Мать должна выслушать исповедь каждого, всех понять, многих простить, кого-то наказать. Мы тут тоже не святые сидим, но "милосердие ещё стучится в наши сердца".