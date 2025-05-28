Собянин встретился с предпринимателями — участниками проекта «Сделано в Москве»

Столичное правительство осуществляет поддержку малого и среднего бизнеса Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин посетил флагманскую площадку «Зелёного маркета» программы «Сделано в Москве» и пообщался там с представителями малого и среднего бизнеса столицы, участвующими в программе.
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