Собянин встретился с предпринимателями — участниками проекта «Сделано в Москве»

Столичное правительство осуществляет поддержку малого и среднего бизнеса Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин посетил флагманскую площадку «Зелёного маркета» программы «Сделано в Москве» и пообщался там с представителями малого и среднего бизнеса столицы, участвующими в программе.