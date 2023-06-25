В Крыму поддержат предпринимателей здесь и сейчас

Министерство экономического развития Республики Крым объявляет о проведении конкурса на предоставление грантов в форме субсидии из бюджета Республики Крым субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, в рамках реализации основного мероприятия «Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» подпрограммы «Развитие предпринимательства и инновационной деятельности в Республике Крым» Государственной программы Республики Крым «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 18.