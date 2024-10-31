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Царьград

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США ввели санкции против «Кордианта» из-за поставок ВПК

США ввели санкции против «Кордианта» из-за поставок ВПК

Минфин США включил в санкционный список одного из крупнейших производителей шин в России компанию «Кордиант».

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