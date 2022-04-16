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Хоркина назвала неадекватным отказ бундеслиги от российских гимнастов

Хоркина назвала неадекватным отказ бундеслиги от российских гимнастов

Другие , 17 апр, 00:00  0  Светлана Хоркина: отказ бундеслиги — это неприятно и неадекватно, но я другого и не ожидала Двукратная олимпийская чемпионка призвала не оглядываться на людей, считающих, что международная гимнастика выиграет от исключения России из международной повестки Светлана Хоркина (Фото: Global Look Press) Отказ клубов немецкой бундеслиги от российских гимнастов является неприятным и неадекватным решением, заявила «РБК Спорт» двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

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