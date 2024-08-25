"Диктатура одиночек не терпит". Как в мире отреагировали на арест Павла Дурова

Наблюдатели считают причины задержания политическими и "хоронят" свободу слова Создатель популярного в мире мессенджера Telegram, бизнесмен и долларовый миллиардер Павел Дуров задержан полицией во французском аэропорту Ле-Бурже в 20:00 по местному времени (21:00 по Москве).