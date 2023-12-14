Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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МВД объявило в розыск главу военной разведки Украины Буданова

МВД объявило в розыск главу военной разведки Украины Буданова

МВД России объявило в розыск начальника главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова.

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Комментарии
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ШКИПЕР
А чего его искать ? Он сидит в Куеве. Постановка вопроса МВД о розыске лиц, местоположение которых известно , по крайней мере не очень правильная.
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10 час.
Александр Лагуткин
Отправьте по месту нахождения этого субъекта &quot;Кинжал&quot;.  Давно пора было и приговорить, и исполнить.
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9 час.
Misha Glusch
удаленно его и приговорить к пожизненному, в его же бункере
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6 час.

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