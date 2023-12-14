МВД объявило в розыск главу военной разведки Украины Буданова

ШКИПЕР А чего его искать ? Он сидит в Куеве. Постановка вопроса МВД о розыске лиц, местоположение которых известно , по крайней мере не очень правильная.

Александр Лагуткин Отправьте по месту нахождения этого субъекта "Кинжал". Давно пора было и приговорить, и исполнить.