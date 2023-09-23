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Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Ноттингем Форест», «МЮ» в гостях у «Бернли»

Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Ноттингем Форест», «МЮ» в гостях у «Бернли»

Также в субботу «Манчестер Юнайтед» проведет гостевой матч с «Бернли».  В воскресенье «Арсенал» будет противостоять «Тоттенхэму», «Челси» сыграет с «Астон Виллой», «Ливерпуль» – с «Вест Хэмом».

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