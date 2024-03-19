В ДНР сообщили, что 18 украинских солдат сдались в плен под Марьинкой

Под Марьинкой около села Георгиевка сдались в плен 18 военнослужащих 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.
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