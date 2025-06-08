Как сообщили американские представители агентству Reuters, Соединенные Штаты считают, что угрозы президента России Владимира Путина об ответных мерах против Украины в связи с атакой украинских беспилотников в минувшие выходные еще не выполнены до конца.
Киев трепещет в ожидании: полноценный ответ России на теракты еще впереди
Комментарии
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Людмила Боченкова
пока что это цветочки! скоро и ягодки поспеют! Россия вперёд!
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10 час.
ТАМАРА СНЕЖКО
В Киеве остались только ждуны, настоящие РУССКИЕ сейчас там, где им и положено быть по велению сердца и духа.
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10 час.
Юрий Золотарев
БандероСРАНЬ должна чувствовать каждую секунду, что "главный удар возмездия" со стороны России - еще впереди. Каждый текущий удар д.б. мощнее предыдущего. Чтобы их памперсы не успевали высыхать!
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8 час.
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