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Новейшая российская ракета «Бандероль» «засветилась» во время ударов по Харькову

Новейшая российская ракета «Бандероль» «засветилась» во время ударов по Харькову По Харькову отработали российские новейшие крылатые ракеты «Бандероль».

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