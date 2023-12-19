"Неначе люди подурилы"(с)ШевченкоВсе нацистские режимы похожи друг на друга. Уже когда очевидно, что война проиграна, что нужно сдаваться, они продолжают цепляться за власть, бросая в топку войны стариков, инвалидов, женщин и детей.
Мобилизация женщин
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Виктор Шилин
Перед пулей все равны, и землю на погосте выделяют одинаково и панам и паночкам.
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22 час.
Евгений Рукосуев
Чем больше нациков обеих полов сдохнет, тем лучше.
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20 час.
Галина Смирнова
Мы в такие шагали дали, Что не очень-то и дойдёшь. Мы в засаде годами ждали, Не взирая на снег и дождь. Ходим плотным мы хороводом, Контролируя всю страну. Мы - охотники за народом, Чтоб загнать его на войну! Добровольцев на фронт всё меньше, Так, что в свете последних дней Слишком много мужчин и женщин Не воюют на той войне. И бегут от войны в Европу, Чтобы шкуру свою спасти, Посылая при этом в ж*пу Европейские ценностИ. Мы сюсюкать-жалеть не станем - Верно служим своей стране. Из воды ледяной достанем, Не позволим сгореть в огне. Наши принципы вы не троньте - Вера в них, как кремень крепка: Все должны умереть на фронте - До последнего му(жи?)ка!!!
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17 час.
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