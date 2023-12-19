Мобилизация женщин

Галина Смирнова

Мы в такие шагали дали, Что не очень-то и дойдёшь. Мы в засаде годами ждали, Не взирая на снег и дождь. Ходим плотным мы хороводом, Контролируя всю страну. Мы - охотники за народом, Чтоб загнать его на войну! Добровольцев на фронт всё меньше, Так, что в свете последних дней Слишком много мужчин и женщин Не воюют на той войне. И бегут от войны в Европу, Чтобы шкуру свою спасти, Посылая при этом в ж*пу Европейские ценностИ. Мы сюсюкать-жалеть не станем - Верно служим своей стране. Из воды ледяной достанем, Не позволим сгореть в огне. Наши принципы вы не троньте - Вера в них, как кремень крепка: Все должны умереть на фронте - До последнего му(жи?)ка!!!