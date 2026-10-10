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Президент Норвежской лыжной ассоциации считает, что Большунову не дадут нейтральный статус

Президент Норвежской лыжной ассоциации считает, что Большунову не дадут нейтральный статус

Президент Норвежской лыжной ассоциации Рогер Финьорд высказал мнение, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не выдаст нейтральный статус трёхкратному олимпийскому чемпиону российскому лыжнику Александру Большунову.

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