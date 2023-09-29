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Несекретные материалы

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"Если дёрнется, не будет Америки": Письмо Байдену от русского министра

"Если дёрнется, не будет Америки": Письмо Байдену от русского министра

Есть люди-легенды, люди, которые делали историю нашей страны. Андрей Фёдорович Дунаев был одним из тех, кто летал в Форос освобождать Горбачева в 1991 году, в 1993 был одним из защитников Белого дома, за что потом находился под следствием.

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