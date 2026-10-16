Два футбольных матча в один день — для турецкого эфира всегда проверка. Обычно такие трансляции бьют по аудитории сериалов, но 15 октября обошлось: в эфир вышли четыре проекта, а один даже прибавил.
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