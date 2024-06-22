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Микаутадзе догнал Мусиалу и Шранца в списке лучших бомбардиров Евро-2024. У всех по 2 гола

Микаутадзе догнал Мусиалу и Шранца в списке лучших бомбардиров Евро-2024. У всех по 2 гола

В добавленное время к первому тайму форвард грузинской команды открыл счет с пенальти в матче с Чехией (1:0, перерыв).

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