Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» 1. Сыворотка с ретинолом The Retinol Serum, Augustinus Bader Сыворотка с ретинолом The Retinol Serum, Augustinus Bader © Пресс-служба Augustinus Bader Средство подойдет тем, кто давно присматривается к ретинолу, но боится реакции кожи или же хочет найти достойную замену своему прежнему фавориту.
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