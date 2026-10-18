Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» 1. Сыворотка с ретинолом The Retinol Serum, Augustinus Bader Сыворотка с ретинолом The Retinol Serum, Augustinus Bader © Пресс-служба Augustinus Bader Средство подойдет тем, кто давно присматривается к ретинолу, но боится реакции кожи или же хочет найти достойную замену своему прежнему фавориту.