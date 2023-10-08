Путин предрек хороший урожай в России

Путин: в 2023 году в России будет хороший урожай зерна, овощей и фруктов Владимир Путин. Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости Президент России Владимир Путин заявил, что в 2023 году в России будет хороший урожай зерна, овощей и фруктов, а также вырастет производство мяса, рыбы и молока.
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