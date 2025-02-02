Выяснились необычные обстоятельства авиакатастрофы в Вашингтоне: готовились эвакуировать правительственных чиновников

Высокопоставленные официальные лица США заявили, что военный вертолет, столкнувшийся в среду с пассажирским самолетом над рекой Потомак близ американской столицы, выполнял учебную миссию по эвакуации членов правительства в случае катастрофы или нападения.
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