Военные России и Азербайджана обсудили будущее военного сотрудничества

Перспективы военного сотрудничества обсудили начальник Военной академии Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации, генерал-полковник Владимир Зарудницкий и ректор Национального университета обороны Азербайджана, генерал-майор Гюндуз Абдулов, 12 апреля сообщили в пресс-службе азербайджанского оборонного ведомства.
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