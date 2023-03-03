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Бобровский потерпел 19-е поражение в сезоне, отбив 21 бросок «Нэшвилла» из 23

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 21 бросок из 23 в матче с «Нэшвиллом» (1:2). Россиянин потерпел 19-е поражение в текущем чемпионате НХЛ.

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