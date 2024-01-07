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Свердловские гаишники поймали более ста пьяных водителей в ходе облавы на дорогах региона

Свердловские гаишники поймали более ста пьяных водителей в ходе облавы на дорогах региона

В ГИБДД Свердловской области отчитались о результатах операции "Стоп-контроль".В ГИБДД Свердловской области отчитались о результатах операции "Стоп-контроль", которую инспекторы ДПС провели на дорогах области.

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