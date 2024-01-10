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Сколько в «братском» Казахстане получает русофоб?

Сколько в «братском» Казахстане получает русофоб?

Введение в российско-казахские отношения Пока кремлёвские щелкопёры и политологи талдычат о великом развороте российской дипломатии на восток, власти среднеазиатских республик, наоборот, поворачиваются к России спиной.

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