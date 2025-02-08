☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 381 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    При Сталине для выпечки хлеба "термофильные дрожжи" не использовали поэтому случаи раковых заболеваний были редкостью...Полезные продукты...
  • cvyurij Цветков
    После Сталина.Полезные продукты...
  • Диана Мальгинова
    https://youtu.be/3WbLeD3XroE?si=-Lf_Llg9bc1Q3pFJ Про СоветыПолезные продукты...

Сергей Лавров: «Правовым фундаментом многополярного мира должен стать Устав ООН»

Сергей Лавров: «Правовым фундаментом многополярного мира должен стать Устав ООН»

Министр иностранных дел РФ о современном миропорядке в канун 80-летия «Ялты» 07.02.2025    80 лет назад, 4 февраля 1945 года, открылась Ялтинская конференция, на которой лидеры стран-победительниц во Второй мировой войне – СССР, США и Великобритания – определили контуры послевоенного мира.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Кузнецов
Лозунги, призывы, выступления с трибуны ООН - это всё правильно, обычная дипломатия. Но все в мире уже понимают что миропорядок меняется - это наступившая &quot;эпоха неоколониализма&quot;. Сама система отношений между развитыми западными странами и их бывшими колониями лишь изменила &quot;формы колониального господства&quot;. И нет теперь &quot;двухполярного мира&quot; с опорой на идеологические разногласия, &quot;третьих стран&quot; - развивающихся, а есть &quot;диктат силы&quot; как военной, так и экономической.
Ответить
10 час.
наверх