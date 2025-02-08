Сергей Лавров: «Правовым фундаментом многополярного мира должен стать Устав ООН»

Игорь Кузнецов

Лозунги, призывы, выступления с трибуны ООН - это всё правильно, обычная дипломатия. Но все в мире уже понимают что миропорядок меняется - это наступившая "эпоха неоколониализма". Сама система отношений между развитыми западными странами и их бывшими колониями лишь изменила "формы колониального господства". И нет теперь "двухполярного мира" с опорой на идеологические разногласия, "третьих стран" - развивающихся, а есть "диктат силы" как военной, так и экономической.