Министр иностранных дел РФ о современном миропорядке в канун 80-летия «Ялты» 07.02.2025 80 лет назад, 4 февраля 1945 года, открылась Ялтинская конференция, на которой лидеры стран-победительниц во Второй мировой войне – СССР, США и Великобритания – определили контуры послевоенного мира.
Сергей Лавров: «Правовым фундаментом многополярного мира должен стать Устав ООН»
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Лозунги, призывы, выступления с трибуны ООН - это всё правильно, обычная дипломатия. Но все в мире уже понимают что миропорядок меняется - это наступившая "эпоха неоколониализма". Сама система отношений между развитыми западными странами и их бывшими колониями лишь изменила "формы колониального господства". И нет теперь "двухполярного мира" с опорой на идеологические разногласия, "третьих стран" - развивающихся, а есть "диктат силы" как военной, так и экономической.
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