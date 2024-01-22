За аэропортами усилили надзор после трех выкатываний самолетов за пределы полосы

Управление Ространснадзора по госнадзору в гражданской авиации (Госавианадзор) решило усилить контроль за операторами аэродромов в связи с участившимися выкатываниями самолетов за пределы взлетно-посадочных полос (ВПП).
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