Взявший на себя управление батареей гаубиц Д-30 военнослужащий ВС Российской Федерации, который действует под позывным «Гора», поделился данными о том, что артиллерийские группы русских воинов беспрерывно отбивают атакующие манёвры нацистских формирований киевского режима у населённого пункта Токмак.