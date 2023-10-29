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Артиллеристы сдерживают атаки ВСУ в направлении Токмака на Запорожье

Артиллеристы сдерживают атаки ВСУ в направлении Токмака на Запорожье

Взявший на себя управление батареей гаубиц Д-30 военнослужащий ВС Российской Федерации, который действует под позывным «Гора», поделился данными о том, что артиллерийские группы русских воинов беспрерывно отбивают атакующие манёвры нацистских формирований киевского режима у населённого пункта Токмак.

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