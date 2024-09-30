Помнится, кто-то ругал Эльвиру Набиуллину, называя её то предателем, то ставленником Запада, из-за чего мне приходилось постоянно писать статьи в её поддержку.
СБУ обвиняет Набиуллину в поддержке России
Комментарии
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Александр Лагуткин
Уважаемый, наплевать на это МВФ (который никогда нам другом не был)! Ответьте мне пожалуйста, что дадут нам напечатанные у нас рубли, если на эту сумму мы отдали врагам реальный товар и взамен ничего не получили?.. Американцы хотя бы продают всему миру свою резаную бумагу. А что получит Россия, вывалив многие миллиарды ничем не обеспеченных рублей на ту сумму, что товар ушел к нашим врагам. Мы им товар в ответ они нам "хрен". Мы успокаиваем себя тем, что печатаем рубли, которые не знаем куда девать!?
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6 мин.
АЛ
Александр Лагуткин
Развала этой системы мы ждем давно. На нашей жизни вряд-ли дождемся. Да и развал скорее всего будет означать третью мировую войну. Обычный способ списывать долги. Правда победителей скорее всего не будет.
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1 мин.
S
Sobering
Взамен того что заморозили. УВАЖАЕМЫЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПОСЛУШАЙТЕ ЛИКБЕЗ ДВРНИЦКОГО , КОТОРЫЙ ОН СДЕЛАЛ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ГОЛОВ В ЯЩИКЕ И ДЛЯ ТОЛПЫ БЕЗГРАМОТНОЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!
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