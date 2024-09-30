СБУ обвиняет Набиуллину в поддержке России

Александр Лагуткин

Уважаемый, наплевать на это МВФ (который никогда нам другом не был)! Ответьте мне пожалуйста, что дадут нам напечатанные у нас рубли, если на эту сумму мы отдали врагам реальный товар и взамен ничего не получили?.. Американцы хотя бы продают всему миру свою резаную бумагу. А что получит Россия, вывалив многие миллиарды ничем не обеспеченных рублей на ту сумму, что товар ушел к нашим врагам. Мы им товар в ответ они нам "хрен". Мы успокаиваем себя тем, что печатаем рубли, которые не знаем куда девать!?