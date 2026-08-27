Barack Obama Elementary School Closed Due To Mold And Rodents Most people have never heard of the Barack Obama Elementary School in Richmond, VA, but the story of the school is interesting because it's a reflection of the political madness the US went through over the course of the past decade.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии