Zero Hedge
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Zero Hedge

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Barack Obama Elementary School Closed Due To Mold And Rodents

Barack Obama Elementary School Closed Due To Mold And Rodents

Barack Obama Elementary School Closed Due To Mold And Rodents Most people have never heard of the Barack Obama Elementary School in Richmond, VA, but the story of the school is interesting because it's a reflection of the political madness the US went through over the course of the past decade.

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