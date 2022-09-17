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«ВЗГЛЯД»: На терроризм Зеленского можно ответить точечно и масштабно

«ВЗГЛЯД»: На терроризм Зеленского можно ответить точечно и масштабно

Газета «ВЗГЛЯД» предположила, каким может стать ответ России на терроризм Украины. Напомним, недавно украинские силы совершили нападение на нескольких представителей администрации освобожденных территорий и признали свою причастность к их убийствам.

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