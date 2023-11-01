В финразведке заявили о росте ставки на «обнал» внутри страны до 12–15%

Благодаря эффективным механизмам «антиотмывочной» системы очередная преступная схема была купирована, а ставка на «обнал» внутри страны выросла до 12–15%, рассказал в интервью «Известиям» директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
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