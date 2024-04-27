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Кому нужен мораторий на смертную казнь?

Кому нужен мораторий на смертную казнь?

Достаточно поставить этот простой вопрос, чтобы получить вполне очевидный ответ, — во всяком случае не законопослушным гражданам.

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Комментарии
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Константин Самарин
Мораторий, в первую очередь, нужен Пятой Колонне, депутатам и мафии, рулящих ныне Россией.
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1 час.
Анатолий протасевич
как же наши чиновники боятся применения закона -о смертной казни-ведь если его в ведут   то сколько ворья в высших эшелонах власти  будут казнены--а пора в конце концов в вести это  в закон.
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56 мин.
Александр Батт
Мораторий на смертную казнь сохраняет те, кто сами под постоянной охраной.
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30 мин.

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