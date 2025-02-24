Макрон: Французские и британские войска зайдут в тыл ВСУ, чтобы Путин не нарушил сделку

Париж и Лондон хотят ввести ограниченный военный контингент на Украину, чтобы гарантировать её безопасность после заключения сделки с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в США.
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