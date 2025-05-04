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В Петербурге мужчина пытался зарезать одноклассников и покончил с собой

В Петербурге мужчина пытался зарезать одноклассников и покончил с собой

В Санкт-Петербурге встреча одноклассников закончилась поножовщиной и смертью. Мужчина напал с ножом на трех человек, а после покончил с собой, сообщили в  пресс-службе следственного управления СК по городу.

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