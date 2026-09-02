Заявление Путина по НАТО вызвало переполох: Медведев интриги добавил. Будет удар?

Заявления Владимира Путина и Дмитрия Медведева по ударам по Западу вызвали переполох в рядах НАТО. Что кроется за этими предупреждениями и в каком случае Москва готова задействовать свои самые жёсткие меры против оппонентов, разбирался с экспертами Царьград.