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Царьград

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Заявление Путина по НАТО вызвало переполох: Медведев интриги добавил. Будет удар?

Заявление Путина по НАТО вызвало переполох: Медведев интриги добавил. Будет удар?

Заявления Владимира Путина и Дмитрия Медведева по ударам по Западу вызвали переполох в рядах НАТО. Что кроется за этими предупреждениями и в каком случае Москва готова задействовать свои самые жёсткие меры против оппонентов, разбирался с экспертами Царьград.

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