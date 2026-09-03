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Reversal on NQ

Reversal on NQ

Reversal on NQ E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! iSxckle Looking at this from a logical point of view, NQ was going to rebalance and go up, hitting my OTE range I was looking for more confluences.

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