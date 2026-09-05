Таиланд отменяет 60-дневный безвизовый въезд, вводит новые визовые правила

С 15 сентября 2024 года вступает в силу новый визовый регламент Министерства внутренних дел Таиланда, который отменяет ранее действовавшую 60-дневную безвизовую схему для граждан большинства стран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Windows обнаруж...
- Ч Трамп переименова...
- Посольство России...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым